18.6.2020 – Evropska komisija je danes na družbenih medijev začela kampanjo “Evropska kultura – v tvoji bližini“ (Europe’s culture – close to you), ki se osredotoča na trajnostni kulturni turizem. Kampanja bo s predstavitvijo kulturnih znamenitosti in pobud po vsej Evropi spodbudila ponovno odkrivanje najrazličnejših naravnih in kulturnih zakladov v Evropi. Tako bo Evropejcem pomagala odkrivati lepote v bližini njihovih domov na varen in trajnosten način. Kulturni turizem predstavlja približno 40 % turizma v EU, ki ga je izbruh koronavirusa močno prizadel. Evropska komisija je za ponovni zagon evropskega turizma prejšnji teden predstavila načrt za obnovo turističnega sektorja, Pred dnevi je vzpostavila tudi posebno spletno platformo z interaktivnim zemljevidom, ki bo ljudem v pomoč pri zanesljivem načrtovanju njihovih potovanj in počitnic med poletjem in po njem. Več: tukaj

Vir: EC Press