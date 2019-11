Poročilo o trgu dela 2019

8.11. 2019 – Evropska komisija je danes objavila poročilo o trgu dela in plačah v Evropi za leto 2019. Kljub temu, da je gospodarsko okolje zahtevno, gospodarstvo EU še vedno ustvarja nova delovna mesta. V EU je zaposlenih 241 milijonov ljudi, kar je največ doslej, stopnja brezposelnosti pa je najnižja od začetka tega stoletja.Padec brezposelnosti je bil podobno kot prejšnja leta večji od pričakovanj na podlagi gospodarske rasti, ugotavlja poročilo. Na Hrvaškem, v Grčiji in Španiji ter na Portugalskem, torej državah, kjer je stopnja brezposelnosti razmeroma visoka, so zabeležili močno rast zaposlenosti. To pomeni, da je prišlo do nadaljnjega zmanjševanja razlik med državami članicami. K zmanjšanju brezposelnosti so prispevale tudi strukturne reforme, ki so jih države članice izvedle po krizi leta 2008.Tako kot prejšnja leta je bila rast plač hitrejša v državah srednje in vzhodne Evrope, pri čemer je bila povprečna rast plač v celotni EU zmerna. Spremembe davčne in socialne zakonodaje po letu 2008 so v skoraj vseh državah članicah zmanjšale stopnje neenakosti. Zmanjšal se je tudi delež ljudi, ki živijo pod pragom revščine.Več: tukaj

Vir: EC Press