21.10.2019 – Evropska komisija je v skladu z uredbo EU o združitvah švicarski družbi Emil Frey Group odobrila prevzem slovenskih družb Autocommerce d.o.o, Avto Triglav d.o.o. in AC-Mobil d.o.o. Komisija je ugotovila, da predlagani prevzem ne povzroča pomislekov v zvezi s konkurenco glede na zmeren skupni tržni položaj podjetij, ki bo nastal s predlagano transakcijo, in navzočnost številnih drugih močnih konkurentov na slovenskem in hrvaškem trgu. Podjetja Autocommerce, Avto Triglav in AC-Mobil se ukvarjajo s prodajo vozil na slovenskem trgu, podjetje Avto Triglav pa je v tem sektorju dejavno tudi na Hrvaškem. Družba Emil Frey Group se ukvarja z uvozom in prodajo vozil različnih znamk in njihovih nadomestnih delov ter popravilom in vzdrževanjem vozil v evropskem gospodarskem prostoru. Več informacij je na voljo na spletišču Komisije o konkurenci, in sicer v javnem registru zadev pod številko M.9462. Več: tukaj

Vir: EC Press