1.4.2020 – V petek, 3. aprila, od 11. do 12.30 bo EU gostila spletni seminar „COVID-19: Evropski usklajeni odziv na pandemijo“. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC),bo najprej predstavil epidemiološko situacijo in oceno tveganja za COVID-19. Evropska komisija bo poročala kako podpira države članice v tej pandemiji. Spletni seminar bo potekal s predstavitvijo nevladnih organizacij o zaščiti starejših in drugih ogroženih skupin, po kateri bo virtualna okrogla miza o vprašanjih nevladnih organizacij in zainteresiranih strani, ter predlaganih najboljših praksah. Dnevni red in praktične informacije za sodelovanje v tem seminarju tukaj

Ozadje: Platforma zdravstvene politike EU je interaktivno orodje za spodbujanje razprav o vprašanjih javnega zdravja, izmenjavo znanja in najboljših praks. Platforma vabi k izmenjavi z drugimi, združevanju strokovnega znanja v skupnih izjavah in širjenju akcij med širokim občinstvom.

Vir: EC Press