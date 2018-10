Svetovni dan hrane 2018: Poročilo “Kako zdravo se prehranjujemo Slovenci”

15.10.2018 – Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) v najnovejšem poročilu ugotavlja, da po obdobju upadanja svetovne lakote, ta sedaj ponovno narašča. Danes več kot 820 milijonov ljudi trpi zaradi kronične podhranjenosti. Povečini prihajajo iz držav v razvoju, kjer živijo v ruralnem območju. V teh predelih predstavlja kmetijstvo glavno gospodarsko gonilo države. S primernimi ukrepi, kot sta npr. ustrezna razvojna politika in uvedba različnih programov za preoblikovanje podeželskega gospodarstva, lahko zmanjšujemo lakoto in podhranjenost. S tem lahko izboljšamo materialni položaj teh ljudi, jim zagotovimo dostop do boljše izobrazbe, pa tudi večje možnosti za zdravje. Raziskava “Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije”, ki so ga v letu 2016 izvedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in je del mednarodne pobude. Najnovejši podatki o Sloveniji so pokazali nekatere ugodne trende na področju prehranjevanja. Povečuje se namreč delež ljudi, ki vsakodnevno uživajo zelenjavo in redno zajtrkujejo, zmanjšuje pa se delež prebivalcev, ki uživajo sladkane pijače. Več:tukaj

Vir: NIJZ press