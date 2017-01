EU piflar znova nagrajuje. Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je pripravilo nov spletni izziv; v kvizu lahko preverite svoje poznavanje zanimivih in zabavnih dejstev o Evropi, ter si prislužite nagrado in laskavi naziv EU piflar. Kviz je do 30. januarja na voljo na spletni strani http://www.piflar.eu/. Vabljeni k sodelovanju!

Vir: EC press