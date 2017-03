Vabilo na Tirolsko

V evropskem forumu “Alpbach” se vsako poletje zbere več kot 700 perspektivnih mladih iz več kot 60 držav? Letos bo potekal od 16. avgusta do 1. septembra 2017 pod krovnim naslovom ‘Conflict and Cooperation’. Na forumu, v idilični tirolski vasici, z več kot 20 seminarji pod vodstvom priznanih akademikov ter z več kot 200 plenarnimi zasedanji, okroglimi mizami in razpravami, bodo mladi skupaj z več tisoč pomembnimi gosti iz politike, uspešnimi gospodarstveniki, uglednimi akademiki in drugimi udeleženci razpravljali o perečih aktualnih vprašanjih. Več o forumu si lahko prebereš na spletni strani www.alpbach.org/en/. Klub Alpbach Senza Confini tudi letos podeljuje štipendije za udeležbo na forumu. Zainteresirani kandidati se s svojim življenjepisom, potrdilom o opravljenih izpitih in s kratkim esejem na temo ‘Conflict and Cooperation’ (max. 1-2 strani) – vse v angleškem jeziku – prijavite do 31. marca 2017 na scholarship@senza-confini.com. Celotna prijava naj bo združena v en pdf dokument. V postopku izbire boste kandidati največ točk prejeli ravno za posredovan esej, saj le-ta odraža vaš pogled na krovno temo foruma ter vaš doprinos k diskusiji. Več o možnostih štipendiranja in postopku prijave najdeš na spletni strani kluba www.senza-confini.com.

Več info v priponki. V primeru dodatnih vprašanj se obrni na Edito Turičnik (email: edita. turicnik@senza-confini.com) ali Vesno Kuralt (email: vesna.kuralt@ senza-confini.com).