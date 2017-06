Vključevanje Romov in migrantov v šole (Celje in Murska Sobota)

Vabljeni na štiri dogodke (seminarje in nacionalni posvet) v okviru mednarodnega projekta “Vključevanje Romov in migrantov v šole: Usposabljanja, odprte razprave in prostovoljne dejavnosti mladih (RoMigSc)”, ki bodo 14. in 15. 6. 2017 v Murski Soboti in Celju.

Dogodki:

Seminar za učitelje in svetovalne delavce

MS, 14. 6. 2017 (12.00 –18.30) Učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci in romski pomočniki, ki poučujejo tudi romske otroke

Nacionalni posvet

CE, 15. 6. 2017 (9.30 – 18.00) Ravnatelji vrtcev in šol, predstavniki lokalnih, nacionalnih in mednarodnih organizacij na področju Romov-migrantov-prostovoljstva, odločevalci in snovalci politik

Seminar za prostovoljce

CE, 15. 6. 2017 (9.30 – 18.00) Prostovoljci (študenti) in prostovoljske organizacije, predstavniki šol

Seminar za učitelje in svetovalne delavce

CE, 15. 6. 2017 (9.30 – 18.00) Učitelji, vzgojitelji in svetovalni delavci, ki poučujejo v šolah/vrtcih, kjer so vključeni otroci migrantov

Udeležba na dogodkih je brezplačna. Udeleženci posveta oziroma seminarjev prejmejo potrdilo o udeležbi (trajanje 8 ur). Prijava do 9. 6. 2017 preko elektronske prijavice na povezavi http://mfdps.1ka.si/a/498

Več : https://romigsc.eu/?lang=sl