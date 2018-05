Iran se prebuja – Širin Ebadi

17.4.2018 – Ljubljano je obiskala Širin Ebadi – Nobelova nagrajenka za mir 2003, po poklicu pravnica in aktivistka. V času Reze Pahlavija je dosegla mesto predsedujoče vrhovnemu sodišču, a se je pridružila med podpornice islamske revolucije. Ta pa ji je po zmagi odvzela delovno mesto. Ostala je v državi in kasneje odprla zasebno odvetniško pisarno. Sprejemala je težke primere in se lotila študija šeriatskega prava. Svojim strankam je pomagala večinoma zastonj. Bila je tudi obsojena na zaporno kazen in odvzem premoženja.Knjiga Iran se prebuja govori o njeni življenjski zgodbi, Iranu in odnosu Zahoda. Več: tukaj

Vir: Mohorjeva družba press