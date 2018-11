Marakeški sporazum

16.11.2018 – Sporazum o migracijah, ki ga trenutno pripravljajo v okviru Združenih narodov predstavlja sredstvo pritiska na zahodne države, ki se skriva pod krinko dobrega občutka,trdi zgodovinar prava. Končno različico dokumenta z naslovom “Globalni dogovor Združenih narodov o varnih, pravilnih in redni migraciji” naj bi sprejel na medvladni konferenci, ki bo 10. in 11. decembra v Marakešu v Maroku. Zamisel tega besedila je, da se bo migracija neizogibno še povečevala, zato ji moramo zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje in opustiti pristop z obrambo. Dokument določa 23 ciljev, ki so jih umestili na dveh glavnih oseh: zagotavljanje večje varnosti migrantov in zagotavljanje, da so dobrodošli, če se jih še več naseli. Ne gre za dogovor kljub zavajajočemu izrazu “dogovor”. Za države ne bo pravno zavezujoč, vendar pa bodo njegova priporočila sredstvo pritiska na vladne politike priseljevanja. Predstavlja tudi podlago za nadaljnji razvoj obvezujočih standardov. Na prvi pogled ”dogovor” daje vtis intelektualne poštenosti. Priseljevanje nja bi se razširilo s čustvenega področja in postalo javna razprava, ki temelji izključno na dejstvih in podatkih. “Sporazum” potrjuje zavezanost svobodi izražanja, odprto in svobodno razpravo. Toda čudno je, da mora ta razprava nujno ” usmerjati javnosti, da upošteva pozitivne učinke varne, urejene in regulirane migracije”. To pomeni, da “sporazum” postavlja uradno resnico: migracija je po definiciji koristna za vse deležnike. Torej, razprava ni svobodna. Več: tukaj

Vir: Le Figaro, Paris, November 15, 2018