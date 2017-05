30. 4. 2017- Po nasilju v makedonskem parlamentu je makedonsko državno tožilstvo sporočilo, da je bila odvzeta prostost sedmim od petnajstih oseb osumljenih sodelovanja v nasilju nad poslanci v makedonskem parlamentu 28. aprila. Hkrati pa, glede na RTS, prihaja v Skopje namestnik pomočnika sekretarja ameriškega ministrstva za obrambo,Hoyt Brian Yee. To je prvi zahodni diplomat, ki je prišel v Makedonijo po nemirih.

Ozadje

Nemiri v Makedoniji so se je začeli, ko se je parlamentarna večina Zoran Zaeva, vodje SVSM, dogovorila z albansko stranko o izvolitvi predsednika parlamenta. Protestniki, predvsem nasprotniki tako imenovanega Tiranskega sporazuma, so vdrli v parlament. Več sto ljudi je bilo ranjenih v nemirih, vključno Zoran Zaev, vodja SDSM in Zijadina Selo, vodja Zavezništva za Albance. Politična kriza se nadaljuje, kajti Zaev je Ivanovu predlagal deset dnevni rok za predajo mandata, medtem ko je bil politični tekmec Gruevski obtožen poskusa udara.

Vir: Insajder