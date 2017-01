Sporazum me EU in Kubo

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini, zunanji ministri Evropske unije in kubanski zunanji minister Bruno Rodríguez Parrilla so 12.12.2016 podpisali Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju. Podpis sporazuma – prvega med EU in Kubo – pomeni začetek novega poglavja v odnosih med obema partnericama. Sporazum bo spodbujal in krepil politični dialog, izboljševal dvostransko sodelovanje in pospeševal razvoj številnih skupnih dejavnosti. Prav tako bo podpiral proces tranzicije kubanskega gospodarstva in družbe.

Celotno sporočilo:http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4357_en.htm