13.11.2017- Danes je Svet EU za zunanje zadeve sprejel sklepe o Venezueli, s ciljnimi sankcijami. Evropska unija (EU) ponovno poudarja, da sta konstruktivni dialog in pogajanja edini trajnostni način za reševanje trenutne krize in odziv na pereče potrebe prebivalcev Venezuele. Zato je pripravljena podpreti verodostojna pogajanja, ki bodo vključevala vse pomembne akterje, ki lahko privedejo do skupnih rešitev za številne izzive v državi. Več: tukaj

Vir: Svet EU